Ekshumacja posła Rybickiego. Minister nie ujawnia, ile wydał na zabezpieczenie

Burza wokół majowej ekshumacji na gdańskim Srebrzysku, podczas której bez zgody bliskich wykopano z grobu ciało Arkadiusza Rybickiego. W akcji zabezpieczenia cmentarza brało udział kilkuset funkcjonariuszy policji. Pytany o koszty, wiceminister Jarosław Zieliński odpowiada, że "dane nie są gromadzone".

Rodzina mówi o barbarzyństwie

W podobnym tonie wypowiadała się żona zmarłego polityka, Małgorzata Rybicka. - To jest barbarzyństwo. To jest sprzeczne z tradycją i wartościami chrześcijańskimi. Uważam, że to jest instrumentalne traktowanie ciała ludzkiego do celów politycznych – mówiła. Pod cmentarzem protestowały dziesiątki osób. Ekshumacja zaplanowana była na 19.00, ale wydobycie ciała nastąpiło kilka godzin później.