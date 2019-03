Ekscesy na marszu w Łodzi. Obywatele RP zakłócili demonstrację

Członkowie Obywateli RP próbowali zablokować Marsz Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Łodzi. Aktywiści usiedli na trasie pochodu, uniemożliwiając przejście biorącym udział w wydarzeniu narodowcom. Interweniowała policja.

W zorganizowanym przez Prawicę Rzeczypospolitej niedzielnym marszu uczestniczyło ok. 150 osób. Brali w nim udział m.in. również działacze Ruchu Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego. Pochód ok. godz. 13 wyruszył z pl. Wolności i przesuwał się w kierunku Pomnika Ofiar Komunizmu. Demonstrujący nieśli m.in. 50-metrową polską flagę i transparenty z wizerunkami żołnierzy wyklętych.

Już na pierwszej przecznicy pochód został zatrzymany przez grupę ok. 30 Obywateli RP. Aktywiści mieli w rękach białe róże, a część z nich usiadła na jezdni, uniemożliwiając przejście demonstrantom. Blokujący mieli transparenty z napisami "Nie każdy bohater był wyklęty, nie każdy wyklęty był bohaterem" oraz "Bury nie jest bohaterem".

Między narodowcami a Obywatelami RP doszło do awantury. Próbująca zakłócić marsz grupa żądała usunięcia znaku falangi, który znalazł się wśród symboli niesionych przez demonstrantów. Do akcji wkroczyła policja, która początkowo apelowała do Obywateli RP o umożliwienie przejścia legalnie zorganizowanej manifestacji. Gdy ci nie posłuchali jej poleceń, po kilkunastu minutach funkcjonariusze wynieśli kilka osób blokujących przejście na bok.