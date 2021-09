EkoTest WP. Sprawdź swoją wiedzę w teście, który wypełniły tysiące Polaków

Co wiemy o ekologii?

Czego dowiedzieliśmy się do tej pory? Wiemy, gdzie powinniśmy wyrzucić zużyte baterie. Nie jest też dla nas tajemnicą, że zużywamy więcej wody, gdy zmywamy naczynia ręcznie, niż gdybyśmy mieli uruchomić zmywarkę. Mieliśmy jednak problem, by wskazać, które z domowych urządzeń zużywa najwięcej prądu: zmywarka, suszarka do prania czy kuchenka indukcyjna?