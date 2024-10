Ekologiczne groby w Krakowie. Odwiedziliśmy wyjątkowe miejsce

- Osoba zmarła będzie ubrana w ekologiczny ubiór, będzie ekologiczna trumna, potem przede wszystkim ekologiczna urna, która do roku, do dwóch zbiodegraduje się w ziemi. Następnie przechodzimy do naszej kwatery eko - mówił Andrzej Włodarz z Krematorium Klepsydra na cmentarzu komunalnym w Podgórkach Tynieckich. W sercu malowniczych Podgórek Tynieckich w Krakowie powstało wyjątkowe miejsce pamięci, które łączy tradycję z troską o środowisko. Ekogroby to nowatorska koncepcja Rafała Cichewicza z Meminto Green. W porozumieniu z miastem powstała kwatera, która harmonijnie wpisuje się w naturalne otoczenie i spełnia potrzeby tych, którzy chcą, aby ich pochówek był jak najmniej obciążający dla środowiska. - Tabliczka będzie wykonana na kamieniu, na otoczaku. Jest to bardzo ważne, że te miejsca będziemy mieć oznaczone i każdy będzie miał to miejsce wydzielone. Teren będzie ogrodzony cisami, jest zamknięty dla osób postronnych. Osoby te będą miały miejsce z przodu miejsce wydzielone do zapalania znicza, do położenia kwiatów. Chodzi nam, by te kwiaty były ekologiczne, czyli niesztuczne. Wszystko polega na tym, by zachować całą ciągłość, dlatego nazywa się to ekopochówek - zdradził nasz rozmówca.