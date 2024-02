Egzotyczna choroba zagraża Europie? Gwałtownie rośnie liczba zakażeń

Denga jest groźną chorobą zakaźną roznoszoną przez kilka gatunków komarów. Do objawów należą gorączka, ból głowy, mięśni i stawów oraz charakterystyczna wysypka, która przypomina tę występującą przy odrze. W niektórych przypadkach choroba prowadzi do groźnej dla zdrowia gorączki krwotocznej i wstrząsu. W najcięższych przypadkach choroba może nawet doprowadzić do śmierci