Egzorcysta straszy rodziców. "Dziecko może zawrzeć pakt z diabłem"

Nawet niewinna zabawa może doprowadzić do opętania – twierdzi ks. Jan Gierlak, doświadczony egzorcysta. Przekonuje, że szatan działa, zwłaszcza względem dzieci, którym rodzice pozwalają na zbyt dużo.

"Jakkolwiek to zabrzmi, również w dzisiejszych czasach można zawrzeć pakt z diabłem, ustnie albo pisemnie" – przekonuje w rozmowie z "Polską The Times" egzorcysta. Na pytanie, czy spotkał się z takim paktem, przywołuje historię pewnego nastolatka. "Pojechał na wakacje, na kolonię. Któryś z kolegów przyniósł taką 'nowinkę'" – opowiada ksiądz. "Chłopak podpisał dosłowną deklarację, że wyrzeka się Boga i oddaje swoje życie szatanowi. Do tego dopisał całą listę życzeń, które do niego kierował" – dodaje.