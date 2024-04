Egzamin ósmoklasisty 2024. Harmonogram dla uczniów i rodziców

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku. Termin dodatkowy. Dla kogo?

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała również terminy dodatkowe egzaminów ósmoklasisty. Prawo do przystąpienia do nich będą mieli uczniowie, którzy z powodu wystąpienia przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym. Zgodnie z harmonogramem CKE odbędą się one: