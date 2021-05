Egzamin ósmoklasisty 2021. Matematyka. Co było na egzaminie? Publikujemy arkusze CKE

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 360 tys. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Choć przystąpienie do egzaminu jest warunkiem koniecznym, aby ukończyć szkołę podstawową, to nie ma minimalnego progu zaliczenia. Dobry wynik jednak zwiększa szanse absolwentów na dostanie się do najlepszych liceów.