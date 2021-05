Egzamin ósmoklasisty 2021. Język polski. Arkusze CKE. "Fraszki" Kochanowskiego, a może "Zemsta" Fredry?

Egzamin ósmoklasisty 2021

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potrwa od 25 do 27 maja i przystąpi do niego 360 tys. uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale też przepustką do wymarzonej szkoły średniej. Choć nie ma minimalnego progu, który należy przekroczyć, aby go zdać.