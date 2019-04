Egzamin gimnazjalny i strajk nauczycieli. Problemy w trzech szkołach

Egzamin gimnazjalny i strajk nauczycieli. W trzech szkołach w Polsce nie udało się przeprowadzić egzaminu z historii. Egzamin z polskiego nie odbędzie się w jednej szkole.

Strajk nauczycieli może wpłynąć na odwołanie egzaminu?

Przypominamy, że strajk nauczycieli rozpoczął się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019. Według zapowiedzi ma potrwać do odwołania, przez co może objąć zarówno rozpoczynające się w środę, 10 kwietnia 2019, egzaminy gimnazjalne, jak i egzamin ósmoklasisty. Wiadomo, że FZZ i ZNP domagają się podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019. Solidarność dąży natomiast do podwyżki o 15 proc. ze słotą od stycznia 2019 oraz kolejnych 15 proc. od stycznia 2020. W związku z zaistniałą sytuacją, uczniowie nadal nie mają pewności, czego się spodziewać. Kuratorium oświaty dąży do tego, aby egzaminy się odbyły, a zgodnie z przepisami, tego dnia rodzice muszą przysłać dzieci do szkoły. Żaden dyrektor nie może wydać komunikatu, w którym oznajmi, że jego szkoła jest zamknięta, a egzamin zostanie odwołany.