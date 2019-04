Egzamin gimnazjalny 2019 startuje w środę, 10 kwietnia. Sprawdź, ile potrwa egzamin i czy strajk nauczycieli będzie dla niego przeszkodą

Egzamin gimnazjalny 2019 rozpoczyna się w środę, 10 kwietnia. Dziś zostanie sprawdzona wiedza uczniów z przedmiotów humanistycznych. Mimo licznych utrudnień, egzaminy nie będą odwołane z powodu strajku nauczycieli.

Egzamin gimnazjalny 2019 – środa 10 kwietnia

Dziś, w środę 10 kwietnia 2019 w całym kraju rozpocznie się egzamin gimnazjalny . Na początku ponad 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów z prawie 7 tysięcy szkół zmierzy się z testem humanistycznym, który obejmie zagadnienia z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. W pierwszej kolejności uczniowie zmierzą się z blokiem zadań z historii oraz WOS-u, który wystartuje o godzinie 09:00 i potrwa 60 minut (80 min w przypadku uczniów dysleksją). Następnie, o godzinie 11:00 podejdą do drugiej części egzaminu , czyli bloku sprawdzającego ich umiejętności z języka polskiego. Na jego rozwiązanie będą mieć 90 min (135 min w przypadku uczniów dysleksją). Wiadomo, że już jutro, w czwartek 11 kwietnia rozpocznie się matematyczno-przyrodnicza część egzaminu, a w piątek 12 kwietnia gimnazjaliści zmierzą się z testami z języka obcego nowożytnego. Uczniowie, którzy z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, będą musieli podejść do niego w drugim terminie – 3,4 oraz 5 czerwca. Wyniki egzaminu zostaną podane 14 czerwca 2019.

Strajk nauczycieli – egzamin gimnazjalny stał pod znakiem zapytania

Wiadomo, że z powodu ogólnokrajowego strajku nauczycieli, który rozpoczął się w poniedziałek, 8 kwietnia, dyrektorzy gimnazjów stanęli przed trudnym wyzwaniem skompletowania komisji egzaminacyjnych i nadzorujących przebieg egzaminu. Przypominamy, że w zeszłym tygodniu szefowaMEN, Anna Zalewska, podpisała nowelizacje rozporządzeń w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych: gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur. Według nich, w skład komisji egzaminacyjnych oraz nadzorujących przebieg egzaminów w szkołach, mogą wejść nauczyciele z innych placówek oraz osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, do których resort oświaty wystosował konkretny apel. Poproszono osoby kompetentne i chętne do pomocy jako członkowie zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych, o zgłoszenia do kuratoriów oświaty. We wszystkich województwach uruchomiono do tego celu specjalne punkty informacyjne, a we wtorek, 9 kwietnia, MEN ogłosiło, że dzięki akcji, do pomocy zgłosiło się tysiące osób. W przeddzień egzaminu o godzinie 18 było jasne, że gimnazjaliści przystąpią do testów w większość szkołach w kraju. Niepewne pozostawały wówczas jedynie Radom i Płock.