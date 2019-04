Egzamin gimnazjalny 2019 - cześć matematyczno-przyrodnicza. Udostępniamy arkusze CKE. Zobacz, na jakie pytania odpowiadali uczniowie

Egzamin gimnazjalny 2019 – dziś, we czwartek 11 kwietnia zdający udzielali odpowiedzi na pytania z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Udostępniamy linki do oficjalnych arkuszy CKE.

Egzamin gimnazjalny 2019 - cześć matematyczno-przyrodnicza

Egzamin gimnazjalny rozpoczął się wczoraj, w środę 10 kwietnia. O godzinie 9 rano zdający odpowiadali na pytania z WOS-u oraz historii, a o godzinie 11 przystąpili do rozwiązywania zadań z języka polskiego. Po egzaminach z części humanistycznej, we czwartek, 11 kwietnia nadszedł czas na sprawdzenie wiedzy uczniów z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Na rozwiązanie części z przedmiotów przyrodniczych zdający mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut), a na część matematyczną przewidziano 90 minut (dla dyslektyków 135 minut). Przypominamy, że pierwsza część egzaminów rozpoczęła się o godzinie 9:00, a po trwającej do godziny 11:00 przerwie, gimnazjaliści przystąpią do części matematycznej.