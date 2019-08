ECS chce wręczyć medal Fransowi Timmermansowi. Są głosy oburzenia

"Pomysł uhonorowania Fransa Timmermansa Medalem Wdzięczności budzi mój niesmak" - napisał Kacper Płażyński. Polityk uważa, że inicjatywa Europejskiego Centrum Solidarności jest bardzo kontrowersyjna. I domaga się wyjaśnień od dyrektora instytucji.

- To jest polityk, który od kilkudziesięciu lat dba o to, by polska kultura i polska historia była obecna nie tylko w Holandii, ale i na Zachodzie - mówił o Fransie Timmermansie dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski.