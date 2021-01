E-skierowanie wchodzi od 8 stycznia. Wszystko co musisz wiedzieć

8 stycznia we wszystkich placówkach medycznych w Polsce zostaną wystawiane e-skierowania. To kolejny po e-recepcie krok w procesie informatyzacji polskiej służby zdrowia. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że pacjenci powinni się szybko przyzwyczaić do nowych elementów systemu.

Na pierwszy rzut oka system e-skierowań, który 8 stycznia zastąpi dotychczasowe ręcznie wypisywane skierowania wydaje się prosty i nie widać w nim dużych różnic, w stosunku do tego, do czego przez lata przyzwyczaili się pacjenci. Tak jak dotychczas e-skierowanie będzie wskazywało rodzaj placówki do jakiej powinien się udać pacjent. Nie będzie to jednak konkretny adres, a jedynie wyszczególnienie jej specjalizacji.

E-skierowanie lekarz będzie wypisywał poprzez swój komputer, tak aby zostało ono zapisane w systemie e-zdrowie. Dostęp do nowego skierowania pacjent będzie mógł uzyskać na jeden z trzech sposobów.

E-skierowania. Warto mieć profil zaufany

Aby skorzystać z pierwszych dwóch sposobów otrzymania e-skierowania warto zalogować się na swój profil zaufany na stronie pacjent.gov.pl. Należy tego dokonać albo korzystając z e-dowodu albo zalogować się korzystając z loginu i hasła swojej aplikacji bankowej. Po udanym logowaniu należy uzupełnić dane teleadresowe. Podać numer swojego telefonu lub adres e-mail. To za ich pośrednictwem będziemy w przyszłości otrzymywać skierowania.

Jeśli wybierzemy opcję telefoniczną, to na naszą komórkę przyjdzie specjalny SMS z czterocyfrowym kodem dostępu, który trzeba będzie podać podczas rejestracji (telefonicznie albo w okienku). W przypadku podania adresu e-mail, na nasze skrzynki pocztowe przyjdzie wiadomość z załączonym skierowaniem w formacie PDF. Istnieje także trzecia opcja, będąca ukłonem w stronę pacjentów nie korzystających z teleporad i preferujących osobiste spotkania z lekarzem. Będą oni mogli otrzymać wydruk skierowania w przychodni.

E-skierowania. Potencjalne korzyści

Ministerstwo tłumaczy konieczność wprowadzenia e-skierowań zmianami cywilizacyjnymi. Epidemia koronawirusa utrudniła Polakom dostęp do służby zdrowia i sprawiła, że wiele wizyt musiało zostać odwołanych lub przeniosło się do internetu. Wprowadzenie e-skierowań, które lekarz może wypisywać online to ewidentny krok w stronę uwolnienia się od konieczności wizyty w gabinecie lekarskim.

Jak dodaje resort zdrowia, takie skierowania będą zawsze czytelne, a dzięki systemowi e-zdrowie przejmujący pacjenta lekarz będzie miał automatycznie dostęp do historii jego chorób i leczenia.

W środowisku lekarskim nie brakuje też sceptyków, którzy mówią, że to zmiana raczej ewolucyjna niż rewolucyjna. -E-recepty dalej są w ogromnej większości drukowane. Pacjenci nie mają kont IKP (indywidualne konto pacjenta), wielu z zalogowaniem się do systemu po prostu sobie nie radzi albo odpuszcza. Zgadzam się, że to ułatwienie, ale żaden przewrót kopernikański - słyszymy od lekarza związanego z jedną z okręgowych izb lekarskich.

