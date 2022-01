Dziwny wpis Pawła Kukiza. Jest reakcja Borysa Budki

"Powiem szczerze - albo Budka jest nienormalny, albo coś knuje i dąży do rozwalenia pomysłu komisji śledczej ds. podsłuchów, bo właśnie wypuścił 'info' we 'Wprost' - uwaga - że 'Kukiz namawiał PO do przyspieszonych wyborów, ale przekonałem go, że to niemożliwe, bo już jest budżet uchwalony'" - napisał na Facebooku lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Do wpisu dołączył zdjęcie szefa klubu KO w marynarce i klapkach, które sam Budka opublikował w mediach społecznościowych blisko dwa i pół roku temu. Co na to Borys Budka? - Cóż, ja jestem od tego, by zrobić wszystko, by komisja śledcza powstała. Nie będę komentował tego typu wypowiedzi. Wczoraj było bardzo dobre spotkanie wszystkich szefów klubów i kół, m.in. Pawła Kukiza. Rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać komisja śledcza. Wierzę w to, że uda się stworzyć większość, która tę komisję powoła. A ja mam grubą skórę - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany o szczegóły spotkania, Budka odparł: Rozmawialiśmy o tym, żeby do czasu pełnego ustalenia wszystkich składowych komisji śledczej nie komunikować tego i będę tutaj konsekwentny. - Nie ma żadnych roszczeń, jeżeli chodzi o kwestie personalne, których nie udałoby się zrealizować. Najważniejsze, że uznaliśmy, żeby ta komisja powstała - podkreślił. Pytany, czy Paweł Kukiz wciąż stawia warunek, że musi być przewodniczącym komisji, powiedział: - Jedną z propozycji Pawła Kukiza jest właśnie to, by był on szefem takiej sejmowej komisji. Dla PO to nie stanowi żadnego problemu. Ja stawiam prosty warunek: musi być porozumienie wszystkich, natomiast jeśli chodzi o kwestie personalne, dla nas nie stanowi to problemu. - Dla mnie sprawy personalne nie są najważniejsze. Komisja powinna powstać - podsumował Budka.