Dziwne zakazy i lęk przed "prowokacją". Co się dzieje w lasach na granicy Białorusi z Ukrainą?

Fakt, że sieć kolejowa na Białorusi jest obecnie rzadko wykorzystywana do przewozu sprzętu wojskowego, może być również spowodowany aktami sabotażu wymierzonymi w infrastrukturę białoruskich kolei. Według doniesień od początku wojny przeciwko Ukrainie na Białorusi doszło do co najmniej dziesięciu przypadków sabotażu. Niektóre z nich zostały oficjalnie potwierdzone przez władze, a nawet zakwalifikowane jako "akty terroryzmu".