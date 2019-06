Dziwisz ostrzega podczas homilii. "Nie lekceważmy tej krytyki"

Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył mszy w Świątyni Opatrzności Bożej. W homilii wspominał Jana Pawła II, ale odniósł się też do obecnej sytuacji w kraju. Mówił o "pręgierzu ostrej krytyki", pod jakim znalazł się Kościół. I apelował, aby jej nie lekceważyć.

Uroczysta msza odbyła się z okazji Święta Dziękczynienia, a także 40. rocznicy pierwszej pielgrzymi Jana Pawła II do Polski. Przybyli na nią najwyżsi hierarchowie Kościoła i przedstawiciele władz państwowych.

Jak mówił dalej, nie powinien to być monolog, ale dialog. - Nie powinien to być koncert na jeden głos czy jeden instrument, ale polifoniczny, chóralny śpiew i brzmienie wielu instrumentów, a w to dzieło każdy może wnieść oryginalny wkład - zaznaczał.