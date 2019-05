Dziwisz: Jeśli nie uwierzymy papieżowi, to komu będziemy wierzyć?

- Nie mogę potwierdzić, że Jan Paweł II był wprowadzany w błąd ws. skandali w Kościele - stwierdził w środę kardynał Stanisław Dziwisz w rozmowie z dziennikarzami. Tym samym bliski współpracownik papieża Polaka odniósł się do wypowiedzi papieża Franciszka.



Duchowny znaczył, że słowa papieża "były bardzo zdecydowane co do świętości Jana Pawła II, a także co do jego stanowiska w stosunku czy do pedofilii, czy do innych spraw, które dotykały Kościół i są obecne". Po raz kolejny powołał się na dekrety wydane przez papieża Polaka, dotyczące początkowo USA i Irlandii, a później całego Kościoła, porządkujące postępowanie w sprawach kościelnej pedofilii. - Podjęli to papieże - jego następcy - do dziś dnia - dodał Dziwisz.