Wyrok TK ws. RPO. Decyzja dotycząca Adama Bodnara wkrótce

Trybunał Konstytucyjny ma w czwartek ogłosić wyrok w sprawie przepisów o RPO, nakazujących, aby rzecznik pełnił obowiązki do czasu powołania następcy. Mimo że mandat Adama Bodnara wygasł we wrześniu, do tej pory nie wybrano nowego rzecznika. Sam RPO nie ma wątpliwości, jaki będzie finał tej sprawy.

Share

Dziś wyrok w sprawie kadencji Adama Bodnara Źródło: FORUM