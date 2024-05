Dzikie zwierzę uciekło z prywatnej hodowli. Wyglada jak kot, ale lepiej trzymać się z daleka

- Mając do czynienia ze zwierzętami drapieżnymi w zoo, widząc ich potrzeby, uważam że serwal czy karakal to nie są zwierzęta do trzymania w domu. Mają duże potrzeby przestrzenne, potrzebują wybiegu. Z wiekiem mogą się stawać bardziej agresywne wobec swoich opiekunów, co jest zgodne z ich naturą. Bo w naturze opuściłyby swoich rodziców. Próbowałyby znaleźć własne terytorium i założyć własną rodzinę - wyjaśnia ekspert.