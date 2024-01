Dziewiczy lód płynie z Grenlandii do barów w Emiratach Arabskich

Arctic Ice wysyła specjalistyczną łódź z dźwigiem do Nuup Kangerlua, fiordu wokół stolicy Grenlandii, Nuuk. Tam poszukiwany jest lód określonego gatunku - taki, który miał kontaktu ani z dnem, ani z górą lodowca. Jest on trudny do wykrycia w wodzie, ponieważ jest całkowicie przezroczysty.