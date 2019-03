Dziewczynki zginęły w escape-roomie. Prokuratura zwraca się do sądu

"Jest decyzja o złożeniu wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztu podejrzanemu Miłoszowi S. o kolejne trzy miesiące" - informuje Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Według śledczych, 28-latek prowadził koszaliński escape-room w którym zginęło pięć 15-latek.



Feralna zabawa

5 gimnazjalistek, Julia, Amelia, Gosia, Karolina i Wiktoria, na początku stycznia poszły pobawić się do koszalińskiego escape-roomu. Jedna z nich świętowała swoje urodziny. Nastolatki wybrały jeden z pokoi, którego nie można było otworzyć. Jedno z ostatnich zadań polegało na odnalezieniu klamki. Tak jednak się nie stało. Wybuchł pożar.

Śledztwo

6 stycznia, dwa dni po śmiertelnym wypadku, policja zatrzymała Miłosza S. Pomogły w tym zeznania poparzonego 25-latka, którego przesłuchano w szpitalu. Zeznał wtedy, że 28-latek go zatrudnił oraz krótko opowiedział co będzie należeć do jego obowiązków i jakiego rodzaju pokoje zagadek są w obiekcie