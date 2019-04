Dziewczynka oblała się wrzątkiem. Nie mogła do niej dojechać karetka

Do szpitala trafiła dwulatka poparzona wrzątkiem w Strzelcach Opolskich. Jadąca do niej karetka miała wypadek, a drugi ambulans pojechał do innego wezwania. Dziecko ostatecznie zabrano z domu śmigłowcem LPR.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na boisku przy liceum wylądował helikopter. Ostatecznie na miejsce dojechała również karetka (OSP Strzelce Opolskie)

Do sytuacji doszło we wtorek na osiedlu Rychla w Strzelcach Opolskich. Dwulatka wylała na siebie wrzątek - podał portal nto.pl.

Do dziecka wezwano pogotowie. Ale ambulans miał wypadek. Kolejna karetka wyjechała do innego ciężkiego wypadku.

Zdecydowano, że na miejsce poleci Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowiec wylądował na boisku przy liceum. Akcję zabezpieczała straż pożarna.

- Do czasu przybycia ratowników strażacy udzielali poparzonej dziewczynce pierwszej pomocy - powiedział mł. bryg. Piotr Zdziechowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.

Ostatecznie na miejsce dotarła również karetka, ale ustalono, że dziecko zabierze do szpitala LPR.

Zobacz także: "Solidarność" wyraża "umiarkowany optymizm". Porozumienie z rządem coraz bliżej

Źródło: nto.pl