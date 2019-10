Dzierżoniów: Przyszedł do sądu. Miał ponad 3 promile

Do niecodziennego zdarzenia doszło w województwie dolnośląskim. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 5 dni do aresztu. To czas, aby przemyślał swoje zachowanie.

Dzierżoniów. Miał 3,19 promila. (East News)

40-letni mieszkaniec Wrocławia miał stawić się w sądzie w Dzierżoniowie.

Co ważne, jego wizyta miała się odbyć w charakterze podejrzanego.

Gdy mężczyzna pojawił się na miejscu sędzia przypuszczał, że wrocławianin jest pod wpływem alkoholu. O sprawie powiadomiono policję, a funkcjonariusze przyjechali do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Badanie wykazało, że 40-latek przyszedł do sądu kompletnie pijany.

- Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie - poinformował Marcin Ząbek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie cytowany przez RMF FM.

Postawa podejrzanego była nie tylko niestosowna, ale także naruszyła powagę urzędu. "Sędzia pouczył oskarżonego o jego prawach i wydał postanowienie o zatrzymaniu" - czytamy.

Mężczyzna trafił na pięć dni do aresztu.

Źródło: TVSudecka, RMF FM