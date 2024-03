Dziennikarze WP nominowani do Nagrody im. Dariusza Fikusa

Praca duetu Kolesnychenko-Stanik była już doceniana przez środowisko dziennikarskie. Tatiana Kolesnychenko została nominowana do nagrody głównej INMA Global Media Awards w kategorii Best Use of Journalism and Visual Storytelling za materiał "Kramatorsk. Miasto, do którego zbliża się front", który przygotowała razem z Jakubem Górnickim z Outriders. Z kolei poruszający reportaż "Pancerni chłopcy. Kiedy giną, idą do raju, bo w piekle już byli" zdobył nominację do nagrody im. Teresy Torańskiej.