Dziennikarz wytknął posłowi PiS przeszłość. Jak się tłumaczył?

Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk oburzony działaniami PSL. Zapomniał chyba o swojej przeszłości. Dziennikarz wytknął mu członkostwo w przybudówce PZPR.

PSL dołączyło do Koalicji Obywatelskiej. Nie wszystkim to się podoba. Sławomir Świerzyński, lider Bayer Full, w rozmowie z WP zdradził, że żegna się z partią właśnie z tego powodu. "Nowe PSL zapomniało, że w opozycji nie ma koalicji. W tym tygodniu podejmę decyzję, czy zostaję w PSL. Nie wyobrażam sobie głosować na LGBT i lewicę" - napisał na Facebooku.

- Ludzie "na dole" to katolicy, chodzący do kościoła. Jeżeli PSL zapisuje się do tęczowej koalicji, to nic dziwnego, że burzy się w nich krew. I myślę, że duża część z nich na kandydatów PSL-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie będzie głosowała - skomentował w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.