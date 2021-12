Dziennikarz Polska Press z zarzutem wyłudzenia dotacji z ministerstwa

Przelew trafił na konto przez "pomyłkę"

I za to panowie Janusz P. oraz dziennikarz Polska Press usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzut "przedłożenia nierzetelnego i nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego sytuacji finansowej Związku celem uzyskania środków publicznych pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki". Grozi za to do pięciu lat więzienia.