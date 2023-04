Dziennikarz oskarżony o szpiegostwo. Sąd w Moskwie odrzucił apelację

Jak wyjaśniła mediom adwokat Gershkovicha Maria Korczagina, obrona prosiła o to, by środek zapobiegawczy wobec dziennikarza zmienić z osadzenia w areszcie śledczym na areszt domowy, bądź zwolnić reportera za kaucją w wysokości 50 mln rubli (ok. 614,4 tys. dolarów). Kaucję miałby opłacić wydawca "WSJ" - spółka Dow Jones and Company.