Dziennikarz nie dał za wygraną. "Lubi pan jabłka?" Poszło o debatę

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda dopytywał jednak, czy do debaty dojdzie. - Pan chciałby zero jedynkowo. Jak można z taką osobą debatować? - odparł rzecznik. - Zgodzicie się, czy nie? - dociekał dziennikarz. - Proponowaliśmy debatę z jego szefem, Weberem - zareagował rzecznik, na co usłyszał westchnienie dziennikarza i słowo "błagam".