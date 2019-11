Dziennikarz: "Grożą mi 2 lata więzienia". Opublikował nagranie Dulkiewicz kupującej wódkę

Maciej Naskręt z Radia Gdańsk poinformował, że otrzymał wezwanie na policję. Chodzi o opublikowanie wideo pokazującego prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz podczas zakupów.

Internet w marcu obiegło nagranie, jak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w obstawie ochroniarzy udała się do supermarketu po butelkę wódki i napoje gazowane. Portal Trojmiasto.pl poinformował, że chociaż to ich dziennikarz jako pierwszy upublicznił nagranie, zrobił to nie na stronie redakcji, ale na prywatnym koncie twitterowym. "Maciej Naskręt jest obecnie w okresie wypowiedzenia i odchodzi z naszej redakcji" - zaznaczono.