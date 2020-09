Dziennikarka Anna Karbowniczak nie żyje. Nowe informacje

Już pięć osób usłyszało zarzuty ws. tragicznego wypadku . Jak donosi "Głos Wielkopolski", śledczy mają wątpliwości co do ich wersji wydarzeń. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji przekazał, że według oględzin miejsca zdarzenia, kierujący busem nie hamował. Nie zatrzymał się i odjechał, a ciało dziennikarki znalazła przypadkowa kobieta.

Anna Karbowniczak nie żyje. Wątpliwości śledczych

Wątpliwości budzą zeznania kierowcy, który twierdził, że nie miał przy sobie prawa jazdy i dlatego odjechał. Mówił także, że nie wiedział, że uderzył w człowieka. Do wypadku doszło jednak około godziny 14, a więc w środku dnia, a uderzenie było tak duże, że rozbiło przednią szybę busa.

Wśród zatrzymanych są pasażerowie auta: 21-letnia Oliwia P. oraz 22-letni Mateusz C. Usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy, ucieczki z miejsca zdarzenia i zacierania śladów. W sobotę, dwa dni po wypadku, sami zgłosili się na policję. Zatrzymano także brata kierowcy Krystiana N., do którego Maciej N. dzwonił tuż po zdarzeniu. Nie udzielił on pomocy dziennikarce, nie wezwał pomocy, a ponadto pomagał w zacieraniu śladów, w tym w ukryciu zniszczonego busa.