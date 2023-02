Dzień życia konsekrowanego. Nie tylko dziewice. Zdobyli się na poświęcenie

2 lutego - Objawienie Pańskie

Obchodzone 2 lutego święto, stanowi liturgiczne zakończenie okresu Bożego Narodzenia. Choć nie jest to uroczystość nakazana, w dzień Ofiarowania Pańskiego, wielu wiernych udaje się do kościołów, przynosząc ze sobą gromnice - świece przeznaczone do poświęcenia. Tradycja ta sięga w Polsce IX wieku. Według wierzeń ludowych, zapalona świeca miała chronić domowników przed nieszczęściem. Używano jej również podczas chrztu, komunii oraz czuwania przy zmarłych.