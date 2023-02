Matki Boskiej Gromnicznej 2023. Czy 2 lutego to święto nakazane?

W Polsce Ofiarowanie Pańskie nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej - nawiązując do jednego z tytułów Maryi, używanych przez wiernych Kościoła Katolickiego. Osoby, które tego dnia udają się do świątyń, przynoszą ze sobą świece do pobłogosławienia, nazywane gromnicami. Zgodnie z dawnymi przekonaniami, poświęcona świeca miała chronić domowników, np. w czasie burzy.