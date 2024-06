Dzień ojca w Dino. Gazetka wywołała oburzenie, "brak słów"

Gazetka Dino wywołała oburzenie

Reklama wódki z motywem dnia ojca wywołała oburzenie w sieci. "To nie my mamy z deklem, to marketing jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. Nie tylko tutaj. Reklamy często odwołują się do najniższych instynktów, byleby tylko się mówiło, nieważne jak. I jak widać to działa" - skomentował Andrzej.