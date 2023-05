Dzień Matki 2023. Jak jest obchodzony w Polsce i na świecie?

Dzień Matki w Polsce. To rodzinne święto

Dzień, w którym swoje święto obchodzą mamy, przypada w Polsce rokrocznie w tym samym terminie - 26 maja. W 2023 roku jest to piątek. Oficjalnie, zwyczaj obchodzenia Dnia Matki pojawił się w naszym kraju w 1914 roku. W okresie międzywojennym pojawiły się pomysły, by połączyć to święto z Dniem Kobiet - nie doszły one jednak do skutku.