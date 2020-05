Dzień Matki 2020. Paulina Kosiniak-Kamysz w drugiej ciąży. "Dwa razy więcej szczęścia"

Dzień Matki to dobry moment na ogłoszenie tak radosnej nowiny, jak spodziewanie się kolejnego potomka. Tak właśnie postąpiła Paulina Kosiniak-Kamysz, matka Zosi i żona kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Dzień Matki 2020. Paulina Kosiniak-Kamysz w drugiej ciąży

Dzień Matki 2020. Paulina Kosiniak-Kamysz na pierwszą damę

To właśnie tematyce dzieci i kobiet Paulina Kosiniak-Kamysz chciałaby poświęcić swój czas i pracę jako przyszła pierwsza dama. Jak mówiła w jednym z wywiadów, razem z mężem nawołuje, aby przywrócono refundację metody in vitro . - Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy się taką szansę odbiera młodym ludziom - podkreślała.

W Dzień Matki głos zabrał też Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk nie odniósł się do wpisu żony, złożył jednak życzenia wszystkim mamom z okazji ich święta. "Mama - pierwsze i najpiękniejsze słowo na świecie. Dzisiaj, w Dzień Matki, składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Mamom. Życzę, aby miłość którą dajecie zawsze do Was wracała. Bądźcie szczęśliwe, bądźcie radosne, bądźcie dumne ze swoich dzieci" - napisał Kosiniak, który w dołączonym klipie wystąpił razem z córką Zosią.