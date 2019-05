Dzień Matki 2019. Życzenia, wierszyki, rymowanki na Dzień Matki. Pomysły na życzenia SMS

Dzień Matki w Polsce obchodzony jest 26 maja. W ten jeden dzień w roku nie wypada zapomnieć o złożeniu życzeń. Jeżeli szukasz pomysłu na wierszyk lub krótkiego SMS-a zawierającego miłe słowa na Dzień Matki, przedstawiamy kilka propozycji.

Dzień Matki 2019 – wierszyki z okazji z Dnia Mamy

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!