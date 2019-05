Dzień Matki 2019 – wierszyki, rymowanki i życzenia na Dzień Matki. Miłe słowa dla każdej mamy

Dzień Matki już w niedzielę. 26 maja w Polsce obchodzone jest święto wszystkich mam. Szukasz życzeń, które można przesłać mamie w formie krótkiego SMS-a? Poniżej prezentujemy kilka propozycji.

Dzień matki 2019 – rymowane życzenia na Dzień Mamy

Życzę Tobie, Mamo, szczerze zdrowia, szczęścia i radości. Życzę, by z Twojego serca płynął zawsze dar miłości.

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki.