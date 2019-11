Dzień Jedności Narodowej w Rosji. "Antypolskie" święto nie jednoczy Rosjan

Po raz piętnasty Rosja obchodzi Dzień Jedności Narodowej, upamiętniający wypędzenie polskich wojsk z Moskwy. Wbrew nazwie, Rosjanie nie czują jedności. Stosunkowo niewielu wie też, jakie święto obchodzą.

Obchody 4 listopada to równocześnie najmłodsze i jedno z najstarszych państwowych świąt w Rosji. Po raz pierwszy ogłosił je car Michaił Romanow niedługo po wydaleniu polskich sił z Moskwy i swojej intronizacji w 1613 roku. Po upadku komunizmu święto wskrzesił w 2005 roku Władimir Putin, który zastąpił nim obchodzoną 7 listopada rocznicę Rewolucji Październikowej.

Święto upamiętnia zakończenie polskich rządów w Moskwie i zakończenie okresu Wielkiej Smuty, uznawanego za jeden z najgorszych epizodów w historii kraju. Oficjalnie, jest to dzień mający przypominać o "jedności różnych warstw społecznych, narodów, kultur i wyznań".

Marsze i areszty

- Powiedziałbym, że dla większości ludzi to po prostu dzień wolny od pracy. Wciąż też jest sporo starszych ludzi, którzy tęsknią za rocznicą rewolucji - mówi Ilja. Jak dodaje, mimo historycznego kontekstu, wydźwięk święta nie mają szczególnie antypolskiego charakteru. - To raczej okazja dla Putina, by pokazać się jako nowy Michaił, który podniósł Rosję z chaosu i wpływów z Zachodu - tłumaczy Rosjanin.