Dzień dziecka w WP. Akcja wymyślona z dzieciakami - ruszamy dziś

Farby, pędzle, spraye, brzydki mur i dzieciaki, które chcą superbohaterów. Nie zwyczajnych, ale takich, którzy chronią przed hejtem. Same wymyśliły projekt muralu i razem z artystą ten mural stworzą. Na szarym murze ich szkoły.

Co można dać dzieciakom w dniu ich święta? Sami mali zainteresowani mieliby z pewnością sporo pomysłów na prezenty. Ale my w Wirtualnej Polsce postanowiliśmy zaangażować się w coś bardziej trwałego niż nowa gra na konsolę. Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego wymyśliły, jak moglibyśmy ozdobić szary mur ich szkoły.

Hejt, agresja w przestrzeni publicznej, wrogość – to wszystko nie umyka uwadze najmłodszych. Daje negatywne wzorce zachowania w sytuacji konfliktu, uczy bycia wrogim. Najmłodsi wyniosą wzorce z dzisiejszego świata, by tworzyć swój jako dorośli. Nie jesteśmy najlepszymi nauczycielami, a przecież nam wszystkim zależy, by młodsze pokolenia żyły w lepszej rzeczywistości niż ta nasza.