Dzień Długu Ekologicznego. 22 sierpnia wykorzystaliśmy wszystkie zasoby Ziemi

Dzień Długu Ekologicznego. Wypadł 22 sierpnia

W tym roku Dzień Długu Ekologicznego wypadł 22 sierpnia. To trzy tygodnie później niż przypuszczano. Zdaniem ekspertów jest to spowodowane pandemią koronawirusa i lockdownem, który został wprowadzony w wielu krajach. To jednak marne pocieszenie, gdyż co roku Dzień Długu Ekologicznego przypada w lipcu lub sierpniu. To oznacza, że tego dnia wykorzystaliśmy wszystkie zasoby Ziemi, które jest ona w stanie odtworzyć w ciągu roku i "żyjemy na kredyt".