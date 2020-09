Dzień Chłopaka 2020. Kiedy jest Dzień Chłopaka?

Kiedy jest Dzień Chłopaka 2020?

Dzień Chłopaka to święto, które ma stałą datę w kalendarzu . Kiedy jest Dzień Chłopaka 2020? W Polsce obchodzimy go corocznie na początku jesieni, a dokładnie 30 września.

Dzień Chłopaka to nie jest to samo święto co Dzień Mężczyzny. Dawniej przyjmowało się, że pierwsze święto obchodzą raczej młodsi mężczyźni, a drugie starsi. Obecnie nie ma już takiego podziału. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, by również młodsi świętowali Dzień Mężczyzny, a starsi - Dzień Chłopaka.