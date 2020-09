Rafał Trzaskowski nagrany w klubie. Jak było naprawdę? "To nie była wielka afera"

Rafał Trzaskowski poszedł ze znajomymi do klubu, chciał zmienić muzykę i tak wywołał burzę. Nagranie wyciekło do mediów, jedni go krytykują, inni bronią. A jak impreza w Palomie wyglądała naprawdę? - Wszystko zostało bardzo rozdmuchane - mówi nam dyrektora festiwalu Ephemera, która była w lokalu.

