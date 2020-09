Dzień Chłopaka 2020. Kiedy go obchodzimy?

Dzień Chłopaka to coraz popularniejsze święto. Choć początkowo obchodzili go głównie młodsi chłopcy, to od pewnego czasu również starsi coraz chętniej je świętują. Kiedy wypada Dzień Chłopaka 2020?

Dzień Chłopaka 2020 (Pixabay)