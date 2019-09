Dzień Chłopaka 2019. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada to święto i jak je obchodzimy?

Dzień Chłopaka 2019 zbliża się wielkimi krokami. Zobacz, kiedy dokładnie wypada to święto, jak je obchodzimy i czym rożni się od Dnia Mężczyzny.

Dzień Chłopaka 2019

Dzień Chłopaka w naszym kraju cieszy się dużą popularnością. Wielu Polaków nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że od Dnia Ojca, Dnia Matki czy Dnia Kobiet nie jest to oficjalnie przyjęte święto. Dzień chłopaka to święto zwyczajowe, którego nie znajdziemy na kalendarzach, gdyż nie zostało w żaden sposób ustanowione. Co ciekawe, Dzień Chłopaka ma jednak swoje zagraniczne odpowiedniki. W Kanadzie jest nim 25 listopada, w Meksyku i Indiach 19 listopada, a w Norwegii 7 października. Mężczyźni w Polsce będą obchodzić swój dzień w poniedziałek, 30 września.