Dzień Chłopaka 2019. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki gotowe do wysłania w formie wiadomości SMS

Dzień Chłopaka zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji przygotowaliśmy listę życzeń i wierszyków gotowych do wysłania przez facebooka lub w formie wiadomości SMS. Zapoznaj się z naszymi propozycjami.

Dzień Chłopaka - Najpiękniejsze życzenia i wierszyki

Dzień Chłopaka zbliża się wielkimi krokami. Już jutro, w poniedziałek 30 września panowie będą obchodzić swoje święto. Z tej okazji przygotowaliśmy listę życzeń gotowych do wysłania w wiadomości SMS. Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji.

W Dniu Chłopaka ślę życzenia Samych radości i życzeń spełnienia Kochanej osoby do przytulania Bratniej duszy do pogadania Zdrowie niech Ci dopisuje Auto niech się nie psuje Ogólnie życia bezstresowego Kolorowego i szałowego byś czasami o mnie śnił I zawsze taki słodki był Byś słoneczne miał poranki Takie życzenia od... kochanki.

Każda pewnie więcej Ci może dać,

lub będzie chciała tylko brać,

a ja Ci dałam coś najcenniejszego,

coś co można oddać tylko najdroższemu,

Coś co dużo nie kosztuje,

ale każdy to szanuje.

Ja to właśnie daję Tobie,

Bo zależy mi na Tobie,

więc serduszko w podarunku

bo CIĘ KOCHAM mój skarbulku.