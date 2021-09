Dzień bez Samochodu. W wielu polskich miastach darmowe przejazdy komunikacją miejską

Z kolei w środę we Wrocławiu będzie można za darmo skorzystać ze środków komunikacji miejskiej oraz międzygminnej. - W stolicy Dolnego Śląska darmowa komunikacja skierowana jest do wszystkich podróżnych, nawet tych, którzy na co dzień nie poruszają się samochodem – to oznacza, że aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów, nie trzeba posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego – podał w rozmowie z PAP Patryk Załęczny z biura prasowego wrocławskiego magistratu.