Dzieło sztuki na polu. Największy na świecie portret Orwella

Artysta z północnych Włoch znów dał o sobie znać. Tym razem Dario Gambarin zamienił pole rolne pod Weroną w prawdziwe dzieło sztuki. Nietypowe dzieło rolnika zyskało międzynarodowy rozgłos. Agencja AP pojechała tam z kamerą i udostępniła nagranie. Widać na nim, że najpierw Gambarin rysuje portret słynnego pisarza George'a Orwella, opierając płótno o traktor. Artysta tłumaczył przed kamerami, że robi to, by uczcić 120. rocznicę urodzin Orwella. Następnie zasiadł za kierownicą ciągnika i przy wykorzystaniu pługa oraz brony wirnikowej stworzył portret Orwella na polu. "Chciałem zadedykować ten kolosalny portret Orwellowi, ponieważ świat, w którym żyjemy dzisiaj, coraz bardziej ogranicza naszą prywatność" - napisał w oświadczeniu Gambarin. Do dziś najsłynniejszymi dziełami Orwella są "Rok 1984" i "Folwark zwierzęcy", dzięki którym pisarz zyskał sławę na całym świecie.