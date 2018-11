Dzięki CBŚP zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów w Irlandii. Mogła należeć do Polaków

Funkcjonariusze CBŚP (Centralnego Biura Śledczego Policji) w Krakowie namierzyli w Irlandii nielegalną fabrykę papierosów. Informację przekazali Angielskiej Służbie Celnej, która zlikwidowała to miejsce. Polskie i brytyjskie służby twierdzą, że fabryka mogła należeć do Polaków, a papierosy miały trafiać do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dzięki CBŚP zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów w Irlandii. Mogła należeć do Polaków (CBŚP)

CBŚP: Likwidacja nielegalnej fabryki papierosów

Policjanci z CBŚP w Krakowie zajmujący się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej namierzyli nielegalną fabrykę papierosów przy granicy Irlandii z Irlandią Północną. Szczegóły przekazano angielskim celnikom. - "Przekazane informacje zostały potwierdzone w trakcie działań strony angielskiej i w listopadzie przy wykorzystaniu śmigłowców oraz techniki termowizyjnej funkcjonariusze weszli na teren kompleksu przemysłowego w Irlandii" - poinformowało CBŚP.

W fabryce znajdowały się specjalne maszyny do produkcji papierosów. Mogły wytworzyć nawet dwa tysiące sztuk na minutę. Łącznie zabezpieczono około 10 tysięcy ton krajanki tytoniowej oraz 400 tys. sztuk podrabianych papierosów zapakowanych w pudełka z logiem znanego producenta.

Oprócz tego w fabryce były pozostałe komponenty służące do produkcji papierosów - folie, opakowania i kleje.

CBŚP: Fabryka mogła należeć do Polaków

CBŚP zauważyło też, że napisy na opakowaniach były w języku polskim. Zdaniem funkcjonariuszy fabryka mogła należeć do Polaków lub papierosy miały trafiać do Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich.

Policjanci z CBŚP twierdzą że fabryka działała co najmniej pół roku, na co wskazywać mają znalezione tam znaczne ilości odpadów. - "Maszyny mogły wyprodukować miliony sztuk papierosów, czyniąc tym samym ogromne straty dla systemu fiskalnego z tytułu nieopłaconych podatków" - czytamy w oficjalnym komunikacie.