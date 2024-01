Dziedziczka fortuny rozda spadek po założycielu firmy BASF

Marlene Engelhorn to znana austriacka aktywistka, która walczy o ekonomiczną etykę. Zwróciła na siebie uwagę mediów, gdy dołączyła do zwolenników globalnego podatku od majątku. Protestuje przeciwko zniesieniu w Austrii podatku od spadków. Jest także założycielką niemieckojęzycznej inicjatywy "Tax me now", wzywającej do wyższych podatków dla bogatych.